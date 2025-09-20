English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದ್ದರೂ, ದಿಢೀರ್‌ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ.. ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌

actor devorce news : ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದು, ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:03 PM IST
  • ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ

actor devorce news : ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟನಟಿಯರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್‌ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್‌ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ನಟ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು..? ಯಾರು ಆ ನಟ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

ಆ ಫೇಮಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಶರ್ವಾನಂದ್. ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಅವರು, ಈಗ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಲೀಲಾ ದೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.

ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಶರ್ವಾನಂದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೂ, ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
 

