17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ್ಯ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿ! ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆ..

Actor Shiju announced divorce: ತೆಲುಗು ಕಮ್ ಮಲಯಾಳಿ ನಟ ಶಿಜು ಎಆರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ರೆ. ಶಿಜು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಶಿಜು ಎಆರ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಿಜು ಎಆರ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಶಿಜು ಎ.ಆರ್. ಇಷ್ಟಾಮನು ನೂರು ವಟ್ಟಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶಿಜು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕ ಶಿಜು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಶಿಜು ಮುಸ್ಲಿಂ.. ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ 17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
