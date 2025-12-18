English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ್ಯ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿ! ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆ..

17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ್ಯ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿ! ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆ..

Famous Actor announced divorce: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ತಾರೆಯರು ತಾವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 18, 2025, 02:51 PM IST
  • ತೆಲುಗು ಕಮ್ ಮಲಯಾಳಿ ನಟ ಶಿಜು ಎಆರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ್ಯ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿ! ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಣೆ..

Actor Shiju announced divorce: ತೆಲುಗು ಕಮ್ ಮಲಯಾಳಿ ನಟ ಶಿಜು ಎಆರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ರೆ. ಶಿಜು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಶಿಜು ಎಆರ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶಿಜು ಎಆರ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಕಥೆ ಒಂದಾದ್ರೆ.. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದುʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಸೀನ್‌ ಕರಾಳತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

"ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಶಿಜು ಎ.ಆರ್. ಇಷ್ಟಾಮನು ನೂರು ವಟ್ಟಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿ ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶಿಜು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕ ಶಿಜು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಶಿಜು ಮುಸ್ಲಿಂ.. ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ 17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಕಥೆ ಒಂದಾದ್ರೆ.. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದುʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಸೀನ್‌ ಕರಾಳತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

