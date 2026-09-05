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ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾದ Bigg boss ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Shine shetty : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು  'ಶಂಕರಾಭರಣ'  ಬಸ್‌ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂತಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 05, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:41 AM IST
ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾದ Bigg boss ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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