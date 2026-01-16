English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BBK 12: ಅವ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ..! ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ್ಯಾರಿಗೆ?

Shiva Rajkumar: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:59 PM IST
Shiva Rajkumar: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮುಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಆತನೇ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12: ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಕೇವಲ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಅನುಕರಿಸಿದರು. ಟೇಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ "ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಗೆಲ್ಲೋದು" ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನುಡಿದರು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

"ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆಶಯ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವ ಹುಡುಗ. ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಿಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತನದ್ದು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಗುಣಗಾಣ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ..! ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡವರ ಪರ ಅಲ್ಲ

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಆತ ಕೇವಲ ಈ ಶೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಆತನ ನೈಜ ಆಟವೇ ಆತನನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಹಾರೈಕೆಯಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
 

