  • ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ದೇಹ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.. ತೆಲುಗು ನಟ ʻಮಂಗಪತಿʼ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದ

ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 25, 2025, 02:54 PM IST
  • ಮಹಿಳೆಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ
  • ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ
  • ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯರು ಮೈತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಧಂಡೋರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರು ನಟಿಯರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಟನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಧಂಡೋರಾ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಾಜಿ ಅವರು, ನಟಿಯರು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ದರಿದ್ರನ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡರು ನಾವು ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿತ್ತಾಕುವುದು ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೈತುಂಬಾ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ..ಬೇರೆ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಭೂಮಿಕಾ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಟಚ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಾ?. ನಟಿ ಲಯಾ, ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯರು ಮೈತುಂಬಾ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಉಡುಪಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟಿಯರು ಎಂದರೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಡ್ರೆಸ್‌ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನಗುತ್ತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ವಾ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಇದು ಎಂದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರಾ ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕಿಚ್ಚು.. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ

ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮ. ಒಬ್ಬ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ನಮಗೆ ಗೌರವ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಏನಾಯಿತು.. ಬ್ಯೂಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ‌
 

