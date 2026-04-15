  ಹಿಂದೂ ನಟಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ನಟನಿಂದ ಒತ್ತಾಯ..! ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ, ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

ಹಿಂದೂ ನಟಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ನಟನಿಂದ ಒತ್ತಾಯ..! ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ, ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

Shiyas Kareem beef controversy : ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ.. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ಹಿಂದೂ ನಟಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದು, ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:06 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ನಟ ಹಿಂದೂ ನಟಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.
    • ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..

ಹಿಂದೂ ನಟಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯ ನಟನಿಂದ ಒತ್ತಾಯ..! ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ, ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌

Shiyas Kareem viral video : ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಅನುಮೋಲ್ ಅನುಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಯಾಸ್‌ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..  

ಹೌದು.. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಶಿಯಾಸ್ ಕರೀಮ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋಲ್ ಅನುಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಶಿಯಾಸ್‌ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋಲ್ ಅನುಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಯಾಸ್ ಕರೀಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಟ ಅನುಮೋಲ್ ಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಶಿಯಾಸ್ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಪೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗಳಾ..? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.. 

ಈಗ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ನಟನನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅನುಮೋಲ್ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿಯಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

