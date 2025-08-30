42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ! ಆದ್ರೆ ಈತ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ..

Actor simbu: ಒಂದು ಕಡೆ ನಟನೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 42 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಣಯ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಬು. ಅವರ ತಂದೆ ಟಿ. ರಾಜೇಂದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಿಂಬು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿಂಬು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಯುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಥೀಮ್ಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಿಂಬು ಚಿರಪರಿಚಿತ. 'ಮನ್ಮಥ' ಮತ್ತು 'ವಲ್ಲಭ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, 'ಮನಾಡು' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಂದರು. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಬು ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕ ಕೂಡ. ಅವರು ನಟಿಸದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಾಯನ ನೀಡಿ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ತೆಲುಗಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಗಾಯನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಂಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಿಂಬು ನಯನತಾರಾ, ತ್ರಿಶಾ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನದು ನಯನತಾರಾ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸಿಂಬು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ 49 ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಥಗ್ ಲೈಫ್ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಬು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.