ಬಡತನವನ್ನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 5000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Actor sobhan babu: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾದ ನಾಯಕರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 5000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಟ ಯಾರು?
ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರ ರಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ನಟ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದ ಆಫರ್ ಬಂದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು.
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಹೀರೋ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಗ ಅವು ನೂರಾರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಳು ಇವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ರಘುರಾಮ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಿದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು..
