ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ! ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ಆದ ಸ್ಟಾರ್‌..

Sri Mangam: ಚಿತ್ರರಂಗ ವಿಚಿತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದವರು ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಈಗ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ..
ಈಗ ಟಾಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಈಯೋರುಜೊಲ್ಲೊ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಂ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ, ನಂತರ ರಾಯ್ ರೈ, ಅರವಿಂದ್ 2, ಲವ್ ಸೈಕಲ್, ಪುಖ್ತೋಲೋ ಕೊನ್ನಿ ಪಗಿಲು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಗಲಾಟ, ರಾಮರಾವ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಅನು ಆನೆ ನೇನು ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಂ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ತರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು, ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ನಟರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಂತರೆ, ನಾವು ಎದ್ದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದಿರಬಹುದು.. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡ್ಡಿದಂತೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ, ನಾನು ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಹೋದಾಗ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ನಂತರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು 4 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, 12 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಿಫಲವಾದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಿಷನರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಮಿಷನರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಇದ್ದವು. ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಚಿಬೌಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಲಾಟಾ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆವಾಸ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆದರು. ಈಗಾಗಲೇ 6 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಾರು ಇಲ್ಲ. ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಳಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, 'ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು? ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನಾ?'" ಎಂದು ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.