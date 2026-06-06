Sudeep Temple in Raichuru: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಗಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಧರರಾದ ಸುದೀಪ್, ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಸುದೀಪ್ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಚಿತ್ರವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದಲೇ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮಿಕಿಯ 6 ಅಡಿ ಮೂರ್ತಿ, ಕಿಚ್ಚನ 4 ಅಡಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಮೂರ್ತಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.