English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!

ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!

sunil nagar tragic life: ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ' ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನೂ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ 'ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖೇಶ್ ಖನ್ನಾ ನಂತರ, ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದರು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:01 PM IST
  • ನಟ ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ' ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು
  • ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ

Trending Photos

44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Actress Sneha
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
camera icon7
pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
camera icon7
ashwini gowda lifestyle
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!

actor sunil nagar: ನಟ ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ' ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೇ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 1990 ರಲ್ಲಿ 'ಮುಲ್ಲಾ ನಸೀರುದ್ದೀನ್' ಟಿವಿ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, 1993 ರಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಅಲಿಫ್ ಲೈಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ'ದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ಮನೆಮಾತಾದರು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ರೇಖಾ! ಪ್ರಿಯತಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ಇದಾದ ನಂತರ, ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತಾಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸುನಿಲ್ 2000 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಂತರ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸುನಿಲ್‌ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.. ಇದರ ನಂತರ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ರೇಖಾ! ಪ್ರಿಯತಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ಅಂತೆಯೇ, ಸುನಿಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸುನಿಲ್ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಮೇರಾ ಸಾಯಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. ಈಗ ಸುನಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 
 
 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

actor sunil nagar faced extreme powertysunil nagar actor who played bhishma pitamah faced extreeme powertysunil nagar faced powerty and had to sell his housesunil nagar tragic life storysunil nagar tragic real life story

Trending News