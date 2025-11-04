ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಮನೆಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ!

actor sunil nagar: ನಟ ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ' ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೇ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಹ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 1990 ರಲ್ಲಿ 'ಮುಲ್ಲಾ ನಸೀರುದ್ದೀನ್' ಟಿವಿ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, 1993 ರಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಅಲಿಫ್ ಲೈಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ'ದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ಮನೆಮಾತಾದರು..
ಇದಾದ ನಂತರ, ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತಾಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸುನಿಲ್ 2000 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸುನಿಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.. ಇದರ ನಂತರ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು..
ಅಂತೆಯೇ, ಸುನಿಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸುನಿಲ್ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಸುನಿಲ್ ನಗರ್ 'ಮೇರಾ ಸಾಯಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. ಈಗ ಸುನಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.