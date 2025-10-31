ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್‌ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ! ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Actor Sushant Singh Rajput: ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ 2020ರ ಜೂನ್ 14ರಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಚರ್ಚೆ, ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಹಲವು ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೇ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ತಂಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು, “ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಇಬ್ಬರು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಸಂಚು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇವೆ. “ಅವರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ — ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರಪಳಿಯಂತಿದ್ದವು ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಂಬೈನವರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ — ಸುಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ.”
ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. “ನನ್ನ ಸಹೋದರ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಯಾರೋ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದು ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಟ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ
ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ — ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. “ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ‘ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನೀನು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು,” ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಟಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರಮಂತ್ರೀಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು,” ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ “ನೀನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು” ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿ ಹಿಂದು.. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ.. ನನ್ನ ಮಗ..ʼ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ!
2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಸಾವು ಬಳಿಕ, ಸಿಬಿಐ, ಎನ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸಿಬಿಐ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು — “ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು. ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.