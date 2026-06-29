/ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೈದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕಂದ ಆಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!

Actor Tej on Nithyananda: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ತೇಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಾಡಿರುವ ತೇಜ್, "ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ?, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಇಡದೇ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ" ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅದೂ ಬೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕುರಿತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ, ಬಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ತೇಜ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಹಣ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನಿಸಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಾರತ ತೊರೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, 'ಕೈಲಾಸ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟ ತೇಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.