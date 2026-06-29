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ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೈದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕಂದ ಆಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!

ನಟ ತೇಜ್‌ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿತ್ಯಾನಂದನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಲು ₹1 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚೆಕ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದನ ವಿರುದ್ಧದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಹಣ ಹಾಕದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 29, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:41 PM IST
ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೈದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕಂದ ಆಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ!
Source: Bureau

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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