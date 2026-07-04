/ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಿಪರೀತ ವಾಸನೆ.. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ!..ತ್ರಿಶಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ

Actor thrisha social media post: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಶಾ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು..? ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ
ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Zara ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Zaraದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಶಾ .. ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಾಗ.. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Zara ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿನಂತಿ.. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ.. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತ್ರಿಷಾ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿರುವ ವಿಶ್ವಂಭರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೇಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.