Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಿಪರೀತ ವಾಸನೆ.. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ!..ತ್ರಿಶಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ

ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಿಪರೀತ ವಾಸನೆ.. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ!..ತ್ರಿಶಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ

Actress thrisha social media post: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 04, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:31 PM IST
ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಿಪರೀತ ವಾಸನೆ.. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ!..ತ್ರಿಶಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಿಪರೀತ ವಾಸನೆ.. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ!..ತ್ರಿಶಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ
Trisha Krishnan10 min ago
2
HDMC Mayor Election 202657 min ago
3
Ayatollah Ali Khamenei Funeral59 min ago
4
R Ashok1 hr ago
5
congress1 hr ago