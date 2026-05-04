Actor trisha arrives: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳಿಗ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಟಿವಿಕೆ ಸದ್ಯ 111 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನೀಲಾಂಕರೈ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಎಂಕೆ 62 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 64 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಪಿ ಎಲ್ಲಾ 15 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಳತ್ತೂರು, ಸಚಿವ ಶೇಖರಬಾಬು ಅವರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈದಪೆಟ್ಟೈನಲ್ಲಿಯೂ ಟಿ.ವಿ.ಕೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಳತ್ತೂರಿನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ 10639 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ.ಕೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12916 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿ.ವಿ.ಕೆ. 2,277 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಪಳಯಂಕೊಟ್ಟೈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವೇಕಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾರೈಕುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವೇಕಾದ ಪ್ರಭು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ನಟ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ತಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾನ್ ಆರೋಕ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀಲಂಕರೈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾನ್ ಆರೋಕ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ತ್ರಿಷಾ, ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.