Actor Udayaprakash: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಖಳನಾಯಕನೂ ಮುಖ್ಯ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಖಳನಾಯಕ ನಟರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ನಟರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸುಂದರ ದೇಹ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿರುವ ನಟ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರೇ ಇಲ್ಲ.. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದ ಚಿತ್ರ 'ಚಿನ್ನತಂಬಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್.
ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಟ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಣಿಕಂದನ್. ತಂದೆ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆದ ಅವರಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿದರು. ಅವರು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ವರುಷಂ 16, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭವನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನ ಸಹ ನಟ ಪಾರಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದ. ಆದರೆ ನಟ ಪಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ವೈಜಯಂತಿ ಐಪಿಎಸ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮೀಯ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ, ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಬಂದವು. ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ 'ಚಿನ್ನತಂಬಿ'. ಇದರಲ್ಲಿ, ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ 3 ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು. ಅವರು ಮನ್ನನ್, ರಜನಿ ಜೊತೆ ಉದುವಾಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮೆಟ್ಟುಕುಡಿ, ಚಿನ್ನ ಜಮೀನ್, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪ್ರಭು, ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭುದೇವ, ಅರುಣ್ ಪಾಂಡಿಯನ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ತಿಬನ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಖಳನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ವಾಸು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್.
ಹೀಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಸಂಯಮದಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನೈ ತೊರೆದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಡಿಗರ್ ಸಂಘವು ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.. ಅದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರಕ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾದರು.. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಯಕೃತ್ತು ಕೂಡ ಕುಡಿತದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು.. ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ವಾಸು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದು, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ, ನಾಡಿಗರ್ ಸಂಗಮ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತವೆಂದರೆ ಅವರು ಮದ್ಯದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 'ಕುಡಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಉದಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವು.