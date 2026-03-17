Actor upendra: ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನನಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ನಡೀತಿರೋ ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಗುರೂ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಲಿಂಕ್ ಗೂ ನಿಮಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ (ಯಾವಾಗ) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ! ಕೇಳಲೂ ಬೇಡಿ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಬಲ್” ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದು ತಾವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ “ಡಬಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ” ರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಜನರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪರ ಪರ ಅಂತ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಲೋಹಿತ್' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು 'ಪುನೀತ್' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಚಾರವೇ ಅಡಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಣಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಂದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೌತುಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಅಣುಕಿಸುವ ಉಪ್ಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅರಿಯಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಎಂಬುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಲಿಂಕ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮದಿನ