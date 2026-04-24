ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ

Actor struggling life: ವಿಜಯ್ ಆಂಟೋನಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸೌಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಆಂಟೋನಿ ಮೆಲುಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಣ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಮಾಸ್ತ (ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ) ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಆಂಟೋನಿ ಮೊದಲು ಸೌಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸ್ವಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸುದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವ ಮೊದಲು ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ, ಅವರು ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೀದಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವರು ಬಂದರು.
ಆಂಟನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮರುದಿನ, ಅವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಮೂರನೇ ದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ, ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆಂಟನಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ತನಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ" ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪತ್ನಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದ ಫಾತಿಮಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ, ತಾನು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವರ ಜೀವನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನು ಮೆಲುಕ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ