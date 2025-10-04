Vijay sethupathi Body Shaming: ನಿಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟ ಇಂದು ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಸೌತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 45 ವರ್ಷದ ನಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾರು ಆ ನಟ ಅಂತೀರಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ.
ವಿಜಯ್ ಜನಿಸಿದ್ದು 16 ಜನವರಿ 1978 ರಂದು. 45 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಒಮ್ಮೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.. ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ..
ನೀವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಅವು ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮೈಕಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ 'ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಈಗ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..