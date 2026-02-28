Thalapathy Vijay Divorce: ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಸಂಗೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ, "ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ವಿಜಯ್ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಟಿಯೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲದೆ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಇದನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.. ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು.. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..
"ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಬದುಕಲು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.