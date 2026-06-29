/ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ನಟನ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕಂಗನಾ..! ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಮುಕ್ತಿ

Kangana Ranaut lipkiss controversy : 2014ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ 'ರಿವಾಲ್ವರ್ ರಾಣಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಮತ್ತು ವೀರ್ ದಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕಂಗನಾ ಅವರು ವೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ವೀರ್ ದಾಸ್ ತುಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಆ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿತ್ತು.
ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸಿಮಿ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ, ಈ ಹಳೆಯ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಂಗನಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದು ವೀರ್ ದಾಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಳೇ ಸುದ್ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ವದಂತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ವೀರ್ ದಾಸ್: ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದ ನಟ ವೀರ್ ದಾಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ವದಂತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ತಪ್ಪು," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರ್ ದಾಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಕಂಗನಾ: ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಹನಟನ ನಡೆಗೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಂಗನಾ, "ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸಂಬದ್ಧ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಡಿ," ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.