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ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ನಟನ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕಂಗನಾ..! ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಮುಕ್ತಿ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವೀರ್ ದಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಿವಾಲ್ವರ್ ರಾಣಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ನಟನೆಗಾಗಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅತಿರಂಜಿತ ದೃಶ್ಯದ ವದಂತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ! ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ನಟ ವೀರ್ ದಾಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 29, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:18 PM IST
ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ನಟನ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕಂಗನಾ..! ಕೊನೆಗೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಮುಕ್ತಿ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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