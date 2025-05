ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್‌.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

Actor Vishal Collapses on Stage VIDEO: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ವಿಶಾಲ್‌ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ದೇಹ ನಡುಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿಶಾಲ್‌ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹರಡಿದವು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಲ್ಲುಪುರಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ 2025 ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ನಾಯಕ ವಿಶಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಟ ವಿಶಾಲ್‌ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು. ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರು. ನಂತರ ವಿಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಶಾಲ್ ತಮ್ಮ 'ಮದ ಗಜ ರಾಜ' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ವೀಕ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ನಡುಗಿದವು. ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Actor #vishal is completely fine now. Was with him from evening 6pm till now in #Villupuram. Yes he fainted just after the function but Ex. minister @KPonmudiMLA taken him to nearby hospital immediately and doctor confirmed he his good and advised not to skip meal. pic.twitter.com/oekpdsVoub

