  • ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಮಾರುವ ತಂದೆ.. ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮಗ..ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನ ಕಷ್ಟದಿನಗಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!

ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಮಾರುವ ತಂದೆ.. ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮಗ..ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನ ಕಷ್ಟದಿನಗಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!

Actor vishal jethwa career struggles : ಒಂದು ಬಡಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೆ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಮಗ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಟ ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 22, 2025, 05:58 PM IST
Actor vishal jethwa career struggles : ಒಂದು ಬಡಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೆ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಮಗ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಟ ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನಾಗಿದ್ದರೆ. ಅತ್ತ ತಂದೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪೋಷಿಸಲು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ.. ಇತ್ತ ತಾಯಿ ಕೂಡ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ  ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ಆದ್ರೀಗ ಈ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಕನಸುಗಳ ನಗರ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಪೈಪೋರ್ಟಿಗಳಿರುವ ಮಹಾನಗರವಾದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುವ ಸರಳ ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು.. ಸಣ್ಣ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಮಗ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆಯೂ ಇತ್ತು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ನಂತರ, ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಜೆಥ್ವಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ತಾರೆಯಾಗಲು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಈಗ ಅವರ "ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್" ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಆಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ.

ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದು 86 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 15 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಜುಲೈ 6, 1994 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಗುಜರಾತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಶಾಲ್ ಜೇಥ್ವಾ ಅವರ ಕಥೆಯು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನಾಗಿ ಏರಿದರು.  ಇದಾ ಬಳಿಕ ವಿಶಾಲ್ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ "ಭಾರತ್ ಕಾ ವೀರ್ ಪುತ್ರ - ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್" ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ನಂತರ ಅವರು "ಸಂಕತ್ಮೋಚನ್ ಮಹಾಬಲಿ ಹನುಮಾನ್", "ಛೋಟಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್", "ದಿಯಾ ಔರ್ ಬಾತಿ ಹಮ್", "ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಜಿರಾವ್", "ಕಿ, ದಕ್ ಪಟ್ಕಿ ಪ್ಯಾರ್" ನಂತಹ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಮರ್ದಾನಿ 2" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಎದುರು ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕ "ಸನ್ನಿ" ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಂತಾನಾ ಭೇಟಿಯಾದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ!... ಫೋಟೊ ವೈರಲ್
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

