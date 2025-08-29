ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್‌..!

Vishal Sai Dhanshika engagement : ತಮಿಳು ಹೀರೋ ವಿಶಾಲ್ ನಟಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಜತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲ್.. ಸಂಘದ (ನಾಡಿಗರ್) ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ.. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಮೂಲದವರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಮನತೋಡು ಮಜೈಕಾಲಂ' ಮೂಲಕ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕೆಂಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಕಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 'ಶಿಕಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಶಾಲ್-ಧನ್ಸಿಕಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಜೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.