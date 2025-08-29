English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್‌..!

Sai Dhanshika Vishal engagement : ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:44 PM IST
    • ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Inga Ruginiene
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
School Holiday
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಮಿಳು ನಟ ವಿಶಾಲ್‌..!

Vishal Sai Dhanshika engagement : ತಮಿಳು ಹೀರೋ ವಿಶಾಲ್ ನಟಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಜತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲ್.. ಸಂಘದ (ನಾಡಿಗರ್) ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ.. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಮೂಲದವರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಮನತೋಡು ಮಜೈಕಾಲಂ' ಮೂಲಕ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕೆಂಪ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಕಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 'ಶಿಕಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಲೈವಾ "ಕೂಲಿ" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಯ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು..! 500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸೋಲುಂಡ ರಜನಿ ಚಿತ್ರ

ವಿಶಾಲ್-ಧನ್ಸಿಕಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಜೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actor vishalSai DhanshikaVishal EngagementSai Dhanshika engagement

Trending News