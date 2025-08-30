English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

47ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟ ವಿಶಾಲ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Actor Vishal: ನಟ ವಿಶಾಲ್‌ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 30, 2025, 10:17 AM IST
  • ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಒಬ್ಬರು.
  • ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
  • ವಿಶಾಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

Actor Vishal: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಛಾವು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ವಿಶಾಲ್‌ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಟಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈಗ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಘಾತ..

ವಿಶಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 47 ವರ್ಷ. ಅವರು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ. ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ. ವಿಶಾಲ್ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚೆನ್ನೈನ ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು".. ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ XF, ಆಡಿ Q7, BMW X6, ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾದಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ವಿಶಾಲ್ ಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 35 ವರ್ಷ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ಕಬಾಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:3 ಮದುವೆ.. 308ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾ?

 

 

