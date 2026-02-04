ನಟನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕುಡಿತದ ಚಟದಿಂದ ಅತ್ಯತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

SRK: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ದೇವದಾಸ್’ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದೇವದಾಸ್ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 77ನೇ ಲೊಕಾರ್ನೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದೇವದಾಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. “ಜನರು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಅವನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು.
ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ‘ದೇವದಾಸ್’ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸೆಟ್ಗಳು, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಗೀತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಮರ ಅಭಿನಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ದೇವದಾಸ್ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.