ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ನಟ ಯಶ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, 'ಮೊದಲು ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಮೊದಲೇ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Life is unpredictable 😥
Elli Yavaga yarige enagutte gottagalla
If it is possible 3 months once health check up madskoli
Health is wealth & don't ever lose hope pic.twitter.com/9DEZ1TZI8w
— 𝗬𝗮𝘀𝗵𝗶𝗸𝗮🪷Toxic (@iamyashikarsy) June 2, 2026
ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ.. ಲೈಫ್ ಮುಖ್ಯ:
ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯು, "ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯಶ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಫಸ್ಟ್" ಎಂದು ಯಶ್ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಯಶ್, "ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೋಪ್ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಗಿಮಿಕ್ಗಳ ಆಚೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಈ ನಡೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.