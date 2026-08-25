/ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್‌ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌!.. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

Actor yash visits dharmasthala manjunatha temple: ಕನ್ನಡ ನಟ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 25) ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಇಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಚಿನ್ನೈನಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಯಶ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗಿತಿಸಿದರು. ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ Mangaluru Airportಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ Yash Boss 🙏❤️🔥
A spiritual journey filled with faith, devotion & divine blessings. ✨👑#Yash #YashBoss #Dharmasthala #ManjunathaSwamy pic.twitter.com/6dfGNyieUW
— 𓆩♛ 𝙍𝙤𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙨𝙝𝙪 ♛𓆪 (@Dudey212530) August 25, 2026
"ನಂಬಿದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ"
ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವು ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೆ ಯಶ್ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದೆ..ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದ ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹಿಂದೆ ನುಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
12000 ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಬ್ಬರ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 12,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಶ್ ಕ್ರೇಜ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.