Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • / ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್‌ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌!.. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್‌ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌!.. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

Actor yash visits dharmasthala manjunatha temple: ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ  (ಆಗಸ್ಟ್ 26) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಿಲಿಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಯಶ್‌ ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 25, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:18 PM IST
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಶ್‌ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌!.. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕದ್ದ‌ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ.. ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳ
2
3
4
5