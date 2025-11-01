English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

Actor zayed khan: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ಬೇರೇನನ್ನೂ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್, ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 1, 2025, 01:15 PM IST
  • ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯೆದ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
  • ತನ್ನ ಸಹನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ

Trending Photos

ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
camera icon5
Karna serial
ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
&quot;ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. &quot;- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon11
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
camera icon7
Mosquito Repellants
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon8
Jupiter Retrograde
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

zayed khan-aishwarya rai: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸುಂದರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹನಟರು ಸಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಫ್ಲಾಪ್ ನಟನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಹನಟ ಜಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಯೆದ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶೋನಲ್ಲಿ, 'ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರಳು. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 'ಶಬ್ದ್' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ದೂರವಾದ ನಟಿ!  

ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯೆದ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಸಹನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಐಶ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.. 

ಇನ್ನು ಜಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ.. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ದೂರವಾದ ನಟಿ!  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

zayed khan aishwarya raizayed khan aishwarya rai photoZayed KhanZayed Khan actoraishwarya rai actor

Trending News