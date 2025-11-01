ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

zayed khan-aishwarya rai: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹನಟರು ಸಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಫ್ಲಾಪ್ ನಟನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಹನಟ ಜಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಯೆದ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶೋನಲ್ಲಿ, 'ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರಳು. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 'ಶಬ್ದ್' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದರು..
ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯೆದ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಸಹನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಐಶ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು..
ಇನ್ನು ಜಾಯೆದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
