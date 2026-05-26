Actors who died by suicide: ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅವರಂತೆ ದುರಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದ ತಾರೆಯರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ನಿತಿನ್ ಚೌಹಾಣ್
"ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಾ" ಮತ್ತು "ಕ್ರೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್" ನಂತಹ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 35 ವರ್ಷದ ನಟ ನಿತಿನ್ ಚೌಹಾಣ್, ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು.
ಭೋಜ್ಪುರಿ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಪಾಂಡೆ
27 ವರ್ಷದ ಭೋಜ್ಪುರಿ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಪಾಂಡೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಪರದೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗಲ್ಪುರದ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಮನ್ಮೀತ್ ಗ್ರೆವಾಲ್
ಟಿವಿ ನಟ ಮನ್ಮೀತ್ ಗ್ರೆವಾಲ್ (32) ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಟನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಮೆಹ್ತಾ
'ಕ್ರೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿವಿ ನಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಮೆಹ್ತಾ, ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 25 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದವು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂದ್ರಾದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ 34 ವರ್ಷದ ಸುಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಫಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. "ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಶಾಂತ್ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಬಂಗಾಳಿ ಟಿವಿ ನಟಿ ಮೌಮಿತಾ ಸಹಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 23 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.