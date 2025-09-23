English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌! ಆದರೆ 35 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌

Actress Real Life Story : ಈ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:49 PM IST
  • ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ
  • ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ನಟರು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!
  • ಆದರೆ 35 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌

ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌! ಆದರೆ 35 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌
Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia : ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ಈ ನಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾಲಿನಂತ ಬಿಳುಪು, ಚಂದ್ರನಂತಹ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಜನಮಾನಸಲದಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್‌. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು.. ಹೌದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಊಹೆಯಂತೆ ಈ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ. 

ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೂನಿಯರ್‌ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್.. ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು. ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರೂ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಆದರು. 

ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಜೂನಿಯಲ್‌ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಣತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2012 ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಉಪಾಸನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 202ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇವತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆದರು.

ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌. ಹೌದು ಖುದ್ದು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ
ಅವರೇ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 

ಹಿಂದೆ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಯಾವ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರೂ ಆ ನಾಯಕ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತೊಂದು ಇತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ನಾನು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಸಹ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸಹ ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.. 'ಹೌದು, ನೀವು ರಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಉಪಾಸನ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ರಚ್ಚ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಉಪಾಸನಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು NTR ನಟಿಸಿದ ಊಸರವೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. NTR ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆದರು. 

ಕನ್ನಡದ ನಟ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಟಿಸಿರುವ ಜಾಗ್ವಾರ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ ನಟ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇವತಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾದರು. 

ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮನ್ನಾ ಆವಾರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿ ಕೂಡ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 

