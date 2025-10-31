English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್‌ಗೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಘಟನೆ! ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ದಿನ..

Actress tragic life: ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ಘಟನೆ ಯಾವುದು?   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 31, 2025, 12:33 PM IST
  • ನಟಿ ಯಮುನಾ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • . ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು

Actress Yamuna: ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಂತೆಯೇ, ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯೂ ಸಹ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಅನೇಕ ನಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅನೇಕರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷ್ಬು ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರಿರುವಾಗ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆ ಏನು? ನಟಿ ಯಾರು? ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಯಮುನಾ, ಇವರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮಾ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಪ್ರೇಮಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 1987 ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಮನತಿಲ್ ಉತ್ತಮ್ ವೆಹ್ಲೆ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.

ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಾದ ಪ್ರೇಮಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರು ಯಮುನಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಯಮುನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಮುನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1994 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ "ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತು.. ನಂತರ ಅವರು 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಯಮುನಾ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿ "ಅಮ್ಮನ್" ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದವು ಮತ್ತು ಆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಯಮುನಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾದಾಗ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆ ಘಟನೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. 

2011 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿಸಿ ರಾಯಲ್ ಗಾರ್ಡೇನಿಯಾ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಯಮುನಾ ಅವರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಮುನಾ ವಿರುದ್ಧ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಅವರ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಯಮುನಾ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಯಮುನಾ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆಂದೂ, ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ, ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆನೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನಟಿ ಯಮುನಾ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

