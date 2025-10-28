ʻಆರು ಭಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ.. ನಿಜವಾದ ನರಕವನ್ನೇ ನೋಡಿದೆ..ʼ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Aamani: ತೆಲುಗು ನಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕಿ ಆಮಾನಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕುಟುಂಬ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವು.
ಅಮಾನಿ 1990 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ʻಪುತಿಯಕಾಟ್ರುʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ʻಜಂಬಲಕಿಡಿಪಂಬʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ʻಮಿ. ಪೆಲ್ಲಂʼ, ʻಪಚನಿ ಸಂಸಾರಂʼ, ʻಶುಭಲಗ್ನಂʼ, ʻಅಲ್ಲರಿ ಪೊಲೀಸ್ʼ, ʻಹಲೋ ಬ್ರದರ್ʼ, ʻಘರಾಣಾ ಬುಲ್ಲೋಡುʼ, ʻಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಂʼ, ʻಶುಭಮಸ್ತುʼ, ʻಮಾವಿಚಿಗುರುʼ, ʻಆ ಪ್ರವಾಹʼ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಮಾನಿ `ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಾಪ್ ಮೂರ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮಾನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರು ಗರ್ಭಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದಳು. ಅವಳು ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೂಡ ಅವಳ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೆಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರು ಗರ್ಭಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅಮಾನಿ ಹೇಳಿದಳು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಳು, ನಂತರ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದಳು ಎಂದು ಅಮಾನಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆರು ಗರ್ಭಪಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾನು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಇದು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಣ ತಾನು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಳನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
