ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರು.! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Aamani : ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಮಾನಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಷಯ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದು, ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಅದೇ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ಅಮಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಟಿ ಅಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.