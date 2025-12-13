English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರು.! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರು.! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Actress lifestyle : ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅದೇಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರಿದು.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:15 PM IST
    • ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ.
    • ಅದೇಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಬೇಸತ್ತು ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..
camera icon5
2026
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ..
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
camera icon5
gajakesari raja yoga
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌
ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ
camera icon7
Alcohol Fact
ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ
ಶಶಿ ತರೂರ್ - ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ..! ಏನಿದು ಇದು ನಿಜಾನಾ ಸಂಸದರರೇ
camera icon5
Runjhun sharma
ಶಶಿ ತರೂರ್ - ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ..! ಏನಿದು ಇದು ನಿಜಾನಾ ಸಂಸದರರೇ
ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರು.! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Aamani : ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಮಾನಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಷಯ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದು, ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಅದೇ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ!  

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ಅಮಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೀಚ್‌ಗೆ ಬರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು..

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್‌ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಿಷಭ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏನು..?

ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಟಿ ಅಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actress Aamaniactress aamani casting couchACTRESSaamani newsAamani reveals

Trending News