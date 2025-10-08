ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಂಗಾರದಂತ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಕದ್ದವಳ ಪ್ರಾಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಹೃದಯಾಘಾತ..

Actress Aarthi Agarwal: 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಿನುಗುವ ಜಗತ್ತಿನ ನಟಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯವು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಆರತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಆರ್ಚಿಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರತಿ ಕೇವಲ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು 2001 ರಲ್ಲಿ 'ಪಾಗಲ್ಪನ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಆದರೆ ಆರತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಆರತಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ನುವ್ವು ನಾಕು ನಚಾವ್' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆರತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ರವಿತೇಜ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಆರತಿ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆರತಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರತಿ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಟಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಹಾರಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ನಟಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ತರುಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದ ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ನಟಿಯ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಟಿಯ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಆರತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ತೂಕ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಕೂಡ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಆರತಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಪೊಸಕ್ಷನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆರತಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಲಿಪೊಸಕ್ಷನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವು ನಟಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಆರತಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ನಟಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ನಟಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು.. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರತಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 31 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.