ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌..

Aishwarya Rai Comment: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..    

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:12 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ
  • ಅದು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿವಾದದ ವದಂತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌..

Actress Aishwarya: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ. ಅದು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿವಾದದ ವದಂತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹರಡಿದ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ 'ಬಚ್ಚನ್' ಎಂಬ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಈಗ ತನ್ನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಈ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. 

 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ:
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೊ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

"ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು..."
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ "ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2005 ರ ನಟಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya Rai Bachchan interviewAbhishek Bachchan divorce rumorsWestern culture viewsPremarital sex debate IndiaAishwarya Rai Bachchan viral video

