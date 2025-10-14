English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

 Aishwarya Rai comment on salman khan: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 14, 2025, 11:35 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
  • ಒಮ್ಮೆ ನಟಿ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು

Trending Photos

ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?
camera icon8
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?
PF ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
camera icon6
EPFO News
PF ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಅತೀ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
camera icon10
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಅತೀ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Actress Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾದರು.. ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಡಿತದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಟಿ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು..   

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಾಟ್ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು "ನಾನು 'ಸೆಕ್ಸಿ' ಪದವನ್ನು 'ಚಾರ್ಮಿಂಗ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ "ನೀವು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, "ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು..   

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiSalman KhanBollywood newsBollywoodAishwarya Rai Movies

Trending News