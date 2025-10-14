ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Actress Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾದರು.. ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಡಿತದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಟಿ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಾಟ್ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು "ನಾನು 'ಸೆಕ್ಸಿ' ಪದವನ್ನು 'ಚಾರ್ಮಿಂಗ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ "ನೀವು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, "ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
