  ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡಬೇಕು.. ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಕರಾಳ ಮುಖ!

ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡಬೇಕು.. ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಕರಾಳ ಮುಖ!

ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 5, 2026, 06:04 PM IST
  • ಎರಡು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದನು
  • ಆವತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದೆ
  • ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು

ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡಬೇಕು.. ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಕರಾಳ ಮುಖ!

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ತನಗೆ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗ ತಾನೇ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ನಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಅದೊಂದು ವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ನನಗೆ ಧರಿಸಲು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದನು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್‌ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವನು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ದೋಚಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತ. ಇದರಿಂಧ ಜಾಗ್ರತೆಯಾದ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ನಾನು ಅಂದು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾವಾತ್ತೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಆವತ್ತು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್‌ ತಮಗೆ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

