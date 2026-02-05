ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡಬೇಕು.. ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದಿದ್ದೇನು, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಕರಾಳ ಮುಖ!

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ತನಗೆ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗ ತಾನೇ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಅದೊಂದು ವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನನಗೆ ಧರಿಸಲು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದನು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ದೋಚಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತ. ಇದರಿಂಧ ಜಾಗ್ರತೆಯಾದ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ನಾನು ಅಂದು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ತನ್ನ ನೋವಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಣ್ಣೀರು.. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಅದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾವಾತ್ತೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಆವತ್ತು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾದಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ತಮಗೆ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC: ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಜುರಿ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಭಾವುಕ!