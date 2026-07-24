/ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಟರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ : ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Akanksha Puri on Protest : ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪುರಿ, "ಜನರು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಧಂದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಟೆಂಷನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಫರ್ ನೀಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ರೀತಿಯ ಗಿಮಿಕ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪುರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಲನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಖಡಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಮೇದಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಡಾಖ್ ನಾಯಕ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.