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ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಟರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ : ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪುರಿ ನೀಡಿದ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಈಗ ಬಿ-ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 24, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:43 PM IST
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಟರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ : ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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