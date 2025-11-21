English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್-ಆಲಿಯಾ‌ ಭಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು!? ಆಪ್ತರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ..

 Dining with Kapoors: ಕಪೂರ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಅಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ನೆಟ್‌​​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಮೊ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:44 PM IST
  • ಕಪೂರ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಅಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ
  • ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ನೆಟ್‌​​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ

ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್-ಆಲಿಯಾ‌ ಭಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು!? ಆಪ್ತರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ..

Actress Alia Bhatt: ಕಪೂರ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಅಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ನೆಟ್‌​​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ.. ಹೌದು ‘ಡೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಪೂರ್’ ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್‌ 21 ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನೆಟ್​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಈ ಶೋನ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಮಾನ್ ಜೈನ್, ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. 

‘ಡೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಪೂರ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಣ್​ಧೀರ್ ಕಪೂರ್, ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕರಿಶ್ಮಾ ಕಪೂರ್, ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನೀತು ಸಿಂಗ್, ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಮೋ​ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಆದ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರೊಮೋದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್‌ ಕುಟುಂಬ ಅಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಟಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಫಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌   

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್‌ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಾದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಇನ್ನಿತರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ "ಡೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಪೂರ್" ಶೋನ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ..  

ಆದ್ರೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶೋನ ಆಯೋಜಕ ಹಾಗೂ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಮಾನ್ ಜೈನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ‘ಕೆಲಸವೇ ದೇವರು’ ಅದನ್ನು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶೋಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೆಟ್​​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ‘ಡೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಪೂರ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು, ಹಲವು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಫಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌   

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

