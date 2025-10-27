English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಆಕೆಯ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಆಕೆಯ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Famous Actress: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ತನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ..      

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 27, 2025, 04:17 PM IST
  • ಈ ನಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು
  • ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು

Trending Photos

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳ ಬಾಯ್‌ಪ್ರೇಂಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
actress janhvi kapoor boyfriend
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್‌, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳ ಬಾಯ್‌ಪ್ರೇಂಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
camera icon5
Saturn Transit in Pisces
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
&quot;ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ&quot;.. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon6
dolly singh
"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!
camera icon6
Gold price drop in next 10 days
ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!
ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಆಕೆಯ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

amrita arora: ಈ ನಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು.. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ, ಆತನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ, ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅರೋರಾ. 1981 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಲೈಕಾ ಅವರಂತೆಯೇ ವೀಡಿಯೊ ಜಾಕಿ (ವಿಜೆ) ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಮೃತಾ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಿಟ್ನೆ ದೂರ್ ಕಿಟ್ನೆ ಪಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟನ ಮೇಲಿತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಜೀವ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 7 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ..  

ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಾವು ಇಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅರೋರಾ, ಅವರು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ. ಅಮೃತಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟನ ಮೇಲಿತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಜೀವ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 7 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ..  

2004 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೃತಾ ಅರೋರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ.. ಅವರು ಅಮೃತಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೃತಾ, ಉಸ್ಮಾನ್ ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಟಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶಕೀಲ್ ಲಡಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶಕೀಲ್ ಅಮೃತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ಪತಿ, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.  

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ನಿಶಾ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶಕೀಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೃತಾ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಮೃತಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಲಡಕ್ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಾ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಶಕೀಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಶಕೀಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಿಶಾಳನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿ, ಮರುವರ್ಷ ಅಮೃತಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

amrita arora husbandamrita arora moviesamrita arora ageamrita arora childrenamrita arora husband age

Trending News