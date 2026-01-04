English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ್ರೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಇಡೀ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ

actress: ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವಗಳೂ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:46 PM IST
  • ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆಮಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.
  • ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಷರತ್ತು ಇತ್ತು

ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ್ರೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಇಡೀ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ

actress: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಆಮಿ ನೂರ್ ಟೈನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ shocking ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮನೆ, ಕಾರು, 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನಂತೆ. ಆತ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ‘ವಿವಿಐಪಿ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಆಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗನ್‌ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಘಟನೆ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಗ ಆಮಿಗೆ ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಷರತ್ತು ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಗುದ್ದಿಸಿ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆಮಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ, “ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ 29 ವರ್ಷದ ಆಮಿ ನೂರ್ ಟೈನಿ ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ‘ಸಲಿಮಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅನೈತಿಕ ಆಫರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ.

 

