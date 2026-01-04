ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ್ರೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಇಡೀ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತ

actress: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಆಮಿ ನೂರ್ ಟೈನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ shocking ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮನೆ, ಕಾರು, 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನಂತೆ. ಆತ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ‘ವಿವಿಐಪಿ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಆಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಗ ಆಮಿಗೆ ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಷರತ್ತು ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆಮಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ, “ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ 29 ವರ್ಷದ ಆಮಿ ನೂರ್ ಟೈನಿ ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರೂಪಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ‘ಸಲಿಮಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅನೈತಿಕ ಆಫರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ.