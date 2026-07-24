/ಜನ ನಾಯಗನ್‌ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ನಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ..! ಬೇಸರಗೊಂಡ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Anandhi Ajay on Jana Nayagan : 'ಕಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಲ್ಲಿಕೂಡಂ' ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಆನಂದಿ ಅಜಯ್, 'ಕನವು ಕಾಣುಮ್ ಕಾಲಂಗಳು', 'ಯಮುನಾ' ಹಾಗೂ 'ಕಾರ್ತಿಗೈ ಪಾರಾಯಣ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಇವರು, ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಾ ಅವರ 'ತಾರೈ ತಪ್ಪಟ್ಟೈ' ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಸೆಳೆದ 'ಖಟ್ಟಾ ಕುಸ್ತಿ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
'ಜನ ನಾಯಗನ್' ದೃಶ್ಯಗಳು ಡಿಲೀಟ್ : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನಲ್ಲೂ ಆನಂದಿ ಅಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ತಾವಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆನಂದಿ, "ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಟಿ ಆನಂದಿ ಅವರ ಈ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಟಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ..? ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..