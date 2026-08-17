/ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಬನಿ.. ಮಲ್ಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಚಿರನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress ananya raj passes away: 27 ವಯಸ್ಸಿನ ಬಹುಭಾಷ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ (27) ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯುವ ನಟಿಯ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸಲು ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಹಲವಾರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ಯಾರು?
ಅನನ್ಯಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲಕ್ಮೆ, ಲಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಜಬಾಂಗ್, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉನ್ನತ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು '7 ಅವರ್ಸ್ ಟು ಗೋ', 'ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್' ಮತ್ತು 'ಘೋಸ್ಟ್' ನಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದ ಅನನ್ಯಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ನಟಿಸಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಥಗ್ಗೆಡ್ ಲೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಟನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನನ್ಯಾ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಲಿಬೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಗಾಲಿಬ್' ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 27 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಹ ನಟರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂತಾ ಸೂಚಿಸಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.