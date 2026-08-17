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ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಬನಿ.. ಮಲ್ಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಚಿರನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress passes away: 27 ವಯಸ್ಸಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 17, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:07 PM IST
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಬನಿ.. ಮಲ್ಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಚಿರನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಬನಿ.. ಮಲ್ಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಚಿರನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
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