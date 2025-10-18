English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ.. ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ..

ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ.. ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ..

Actress tragic life: ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಟಿ ಯಾರು?   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:47 PM IST
  • 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೆಸರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು
  • ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು

Trending Photos

ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
camera icon5
Headache
ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
camera icon6
bigg boss 9
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
camera icon5
Gold
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ... ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
bigg boss
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ... ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ.. ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ..

Actress Anita Ayoob: 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೆಸರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ಅನಾಮಧೇಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಗಳೇ ಅಂತ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ..   

ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ರೋಷನ್ ತನೇಜಾ ಅವರ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ತರಾನಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನರು ಅನಿತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಢಚಾರ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅನಿತಾಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಗಳೇ ಅಂತ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ..   

ಕೊನೆಗೆ ಅನಿತಾ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಗುಜರಾತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸೌಮಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದನು, ಆದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಬಕ್ ಮಜೀದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಂದು, ಅನಿತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾಮಧೇಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Pakistani actressAnita AyubANITABollywood and DawoodAnita Ayubs relationship with Dawood

Trending News