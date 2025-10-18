ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ.. ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ..

Actress Anita Ayoob: 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೆಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೂಲದ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ಅನಾಮಧೇಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮಗಳೇ ಅಂತ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ..
ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಂತಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ರೋಷನ್ ತನೇಜಾ ಅವರ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ತರಾನಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ದಾವೂದ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನರು ಅನಿತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗೂಢಚಾರ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅನಿತಾಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಅನಿತಾ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಗುಜರಾತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸೌಮಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದನು, ಆದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಬಕ್ ಮಜೀದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಂದು, ಅನಿತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾಮಧೇಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.