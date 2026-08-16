/ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಂಪಾಟ : RPF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಅಂತರಾ ಬಂಧನ

Antara Banerjee arrest : ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ 31 ವರ್ಷದ ಅಂತರಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಾಂದ್ರಾ ಗಂಗಾನಗರ ಅರಾವಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸೀಟನ್ನು ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಂದು ಸೀಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂತರಾ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಆರ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ : ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಸಿ ಹರಿಕೇಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಸಿ ಸೂಚನೆಗೂ ನಟಿ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾಮಿನಿಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೇದೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರಾಮಾ : ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತೆಗೆದ ನಟಿ, ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹರಿದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ರೇಜರ್ನಿಂದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಜಾಮೀನು : ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೋಗಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ರೈಲು ದಹಾನು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.