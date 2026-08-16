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ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಂಪಾಟ : RPF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಅಂತರಾ ಬಂಧನ

ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ 31 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತರಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಅರಾವಳಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಎಸಿ ಕೋಚ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೀಟು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೀಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಅಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 16, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:11 PM IST
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಂಪಾಟ : RPF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಅಂತರಾ ಬಂಧನ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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