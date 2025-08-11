Anushka Sharma Chat with R Madhavan: AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಫೂಲ್ ಆದೆ ಎಂದು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜೀ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾಧವನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಭಾಯ್, ಇದು ವಂಚನೆ, ಇದು AI' ಎಂದು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಮುಜುಗರದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ಖನಾದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಓಹ್ ಹೌದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಟ ಮಾಧವನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಟೆಸ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವನ್ ಅವರ 'ಹಿಸಾಬ್ ಬರಾಬರ್' ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
