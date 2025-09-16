ʻನಾನು ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇ.. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುʼ : ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರುಂಧತಿ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಯಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ್ನೇ ಆಳಿದವರು.
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಝೀರೋ ಸೈಜ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 100 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ 'ನಿಶಬ್ದಂ' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಯುವ ನಾಯಕ ನವೀನ್ ಪೊಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೊಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮರುಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಒಕ್ಕ ಮಗದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನಟಿಟಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ 'ಒಕ್ಕ ಮಗದು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೈವಿಎಸ್ ಚೌಧರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 2008 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯದೆ ನಟಿಸುವುದು ತಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.
