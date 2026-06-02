Apoorva casting couch comments: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ MeToo ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ತಾರೆಯರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ಮಯಿ, ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಾವನಾ, ಖುಷ್ಬು, ಆಮಾನಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಂದರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೆಲುಗು ನಾಯಕಿಯರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾರೆಗಳಾದ ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಅವರಂತಹ ಜನರು ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿಗುವವರೆಗೂ, ನಾವು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಉದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.