12 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಪೋಟೋಸ್‌ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್..‌

Actress second marriage: ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ, ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 23, 2025, 08:17 AM IST
  • ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ
  • ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ತನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Actress Arya: ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ತನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂರು ಗಂಟು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಲೆವೆಲ್.. ತನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಆಂಕರ್ ಕಮ್ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಆರ್ಯ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಅವರು ನಟ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿಬಿನ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಯಿತು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬಿನ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arya Babu (@arya.badai)

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯ ಅವರ 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ರೋಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಖುಷಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದಳು. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ತಾಯಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮೂರು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿ, ಪೂರ್ಣ, ಅಶ್ವತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಅರ್ಚನಾ ಸುಶೀಲನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಕುಂಜಿರಾಮಾಯಣಂ, ಪಾವಾ, ಉಲ್ಟಾ, ಮೆಪ್ಪಾಡಿಯನ್, ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಹಿತ್ ಸುಶೀಲನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ರೋಯಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಯ 2019 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಡಿಜೆ ಸಿಬಿನ್.. ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಆರನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

